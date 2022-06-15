Глава Курской области сообщил об обстреле пункта пропуска "Крупец"

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Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил об обстреле пункта пропуска "Крупец" с территории Украины.

"Сегодня в 07:30 противник со стороны Украины обстрелял пункт пропуска "Крупец" в Рыльском районе. Пострадавших и разрушений нет, ответным огнем наши пограничники подавили нападение", – написал он в своем телеграм-канале.

Накануне губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил об обстреле территории села Займище городского округа Клинцы, в результате которого пострадали шесть человек.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

