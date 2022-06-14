Село Займище в Брянской области подверглось обстрелу со стороны Украины – губернатор

Фото: телеграм-канал SHOT

Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил об обстреле территории села Займище городского округа Клинцы, в результате которого пострадали четыре человека.

"Повреждено несколько жилых домов. По предварительной информации, ранены четыре человека. Им оказывается всесторонняя медицинская помощь", – написал он в своем телеграм-канале.

Глава региона добавил, что в настоящее время на месте происшествия работают оперативные службы.

Ранее Богомаз сообщил об обстреле поселка Случевска с территории Украины. В результате один человек был ранен, его доставили в больницу и оказали всестороннюю медицинскую помощь.

Ситуация осложнилась после того, как 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

