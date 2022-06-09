В Курской области продлили высокий уровень террористической опасности

Фото: телеграм-канал "Роман Старовойт"
В Курской области еще на две недели продлили действие высокого уровня террористической опасности. Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт.
"Желтый уровень террористической опасности уже помог им (правоохранителям. – Прим. ред.) не допустить теракт на майских праздниках. Вместе с руководителями силовых структур решили продлить его действие <...> до 22 июня", – написал политик в своем телеграм-канале.
Губернатор призвал жителей региона к бдительности и попросил сообщать властям об оставленных сумках, подозрительных людях и группах лиц.
6 июня со стороны Украины было обстреляно приграничное село Теткино. По словам главы Курской области, был поврежден двухэтажный жилой дом. В здании посекло крышу, полностью выбиты стекла.
Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье "Покушение на убийство двух и более лиц, совершенное общеопасным способом, группой лиц по предварительному сговору". По данным ведомства, со стороны Украины выпустили не менее 20 выстрелов из артиллерии и минометов.
Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин
заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.
О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
Появились кадры с места обстрела села Теткино в Курской области
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