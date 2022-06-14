Количество пострадавших после обстрела Брянской области увеличилось до шести

15:44
Фото: телеграм-канал Mash
Количество пострадавших после обстрела территории села Займище Брянской области увеличилось до шести, сообщил губернатор региона Александр Богомаз.
"По уточненной информации, количество пострадавших в Займище увеличилось до шести. Еще двоим гражданам оказана медицинская помощь. Пострадавшие имеют осколочные ранения", – написал Богомаз в своем телеграм-канале.
Он уточнил, что всех пострадавших госпитализировали, врачи оценивают их состояние как стабильное.
"Повреждено порядка 50 домов. На месте работают все оперативные службы", – добавил глава региона.
Богомаз подчеркнул, что жителям будет оказана необходимая помощь.
Ранее глава региона заявил, что при обстреле села Займище пострадали четыре человека.
До этого Богомаз сообщил об обстреле поселка Случевска с территории Украины. В результате один человек был ранен, его доставили в больницу и оказали всестороннюю медицинскую помощь.
Ситуация осложнилась после того, как 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.
О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
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