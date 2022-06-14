В Кремле прокомментировали обстрелы гражданских объектов в Донбассе

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал обстрелы гражданских объектов в ДНР и ЛНР варварскими.

"Главной и основной задачей специальной военной операции является обеспечение безопасности и защита людей в Луганске и Донецке, поэтому да, возникают дополнительные, мы видим, совершенно варварские обстрелы гражданских объектов, варварские. Мы в последние дни были свидетелями идентификации этих обстрелов, дальше вопрос к нашим военным", – цитирует его РИА Новости.

Ранее Донецкая народная республика запросила у России дополнительные силы из-за обстрелов Донецка.

До этого стало известно, что ВСУ обстреляли рынок в центре Донецка. Сообщалось, что в результате пострадали 18 человек. Еще три человека, по данным местного Минздрава, погибли. На данный момент известно, что стреляли из артиллерии калибра 155 миллиметров, такая стоит на вооружении стран НАТО.

Обстрелу также подвергся роддом на улице Панфилова. Рожениц удалось эвакуировать в подвал. В настоящее время врачи продолжают оказывать помощь находящимся в роддоме пациенткам.

Ситуация осложнилась после того, как 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

