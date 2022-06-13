Полянский возмутился отсутствием реакции западных СМИ на обстрел роддома в Донецке

Фото: телеграм-канал "ШТАБ ТерО ДНР"
Заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский выразил возмущение по поводу отсутствия реакции некоторых западных средств массовой информации на обстрел ВСУ роддома в ДНР.
"Где же реакция западных СМИ? Все эти BBC, Reuters, France-Presse и так далее, которые кричали об ущербе, нанесенном роддому в Мариуполе, который использовался украинскими националистами в качестве огневой позиции", – написал он в своем Twitter-аккаунте.
Полянский подчеркнул, что действия Вооруженных сил Украины специально направлены против мирных граждан.
Снаряд ВСУ попал в крышу родильного дома в Донецке. Благодаря быстрым действиям сотрудников жертв удалось избежать. Роженицы были эвакуированы в подвал.
Ранее ВСУ также обстреляли рынок в центре Донецка. Сообщалось, что в результате пострадали 18 человек. Еще три человека, по данным местного Минздрава, погибли. На данный момент известно, что стреляли из артиллерии калибра 155 миллиметров, такая стоит на вооружении стран НАТО.
Ситуация осложнилась, когда в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
Снаряд попал в роддом в Донецке
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