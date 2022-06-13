ДНР запросила у РФ дополнительные силы из-за обстрелов Донецка

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Донецкая народная республика запросила у России дополнительные силы из-за обстрелов Донецка. Об этом сообщил глава ДНР Денис Пушилин.

"Достигнуто понимание, что будут задействованы все необходимые дополнительные силы союзнических сил, в первую очередь, Российской Федерации", – приводит его слова РИА Новости.

Представитель Кремля Дмитрий Песков в свою очередь заявил, что перенаправил вопрос о дополнительной поддержке в министерство обороны РФ, еще раз уточнив цель российской спецоперации.

"В целом защита республик (ДНР, ЛНР. – Прим. ред.) – это главная цель специальной военной операции", – заключил Песков.

Ранее ВСУ обстреляли рынок в центре Донецка. Сообщалось, что в результате пострадали 18 человек. Еще три человека, по данным местного Минздрава, погибли. На данный момент известно, что стреляли из артиллерии калибра 155 миллиметров, такая стоит на вооружении стран НАТО.

Обстрелу также подвергся роддом на улице Панфилова. Рожениц удалось эвакуировать в подвал. В настоящее время врачи продолжают оказывать помощь находящимся в роддоме пациенткам.

Ситуация осложнилась, когда в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.