Брюссель и Берлин планируют снять запрет на транзит грузов в Калининград

Брюссель и Берлин намерены снять запрет на транзит в Калининград попадающих под санкции грузов. Правительство Германии инициировало переговоры об отмене блокады российского региона.

Ожидается, что окончательное решение вопроса будет принято 10 июля. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

