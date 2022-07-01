В Калуге встретили вернувшихся с Украины бойцов местного ОМОН

В Калугу вернулись сотрудники местного ОМОН после командировки на Украине. Они принимали участие в спецоперации.

На центральной площади города военные грузовики встречали родители, жены и дети сотрудников. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.



О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

