ПВО РФ сбила украинский истребитель Су-27 и девять дронов – МО

Российская ПВО сбила украинский истребитель Су-27 и девять дронов. А воздушно-космические силы РФ уничтожили два самолета Су-25. Также российские войска ударили по 39 пунктам управления ВСУ.

Кроме того, состоялся обмен пленными. Домой вернулись по 144 военнослужащих с каждой стороны. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.