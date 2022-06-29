В Кременчуге не было никакого теракта – Путин

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В Кременчуге не было никакого теракта, заявил президент России Владимир Путин. Он добавил, что спецоперация на Украине идет по плану.

"Нет там никакого теракта, ни по каким гражданским объектам российская армия удары не наносит", – сказал Путин.

Он отметил, что войска РФ продвигаются и достигают целей в ходе спецоперации.

"Конечная цель спецоперации – защита Донбасса и создание условия, гарантирующих безопасность России", – сказал российский лидер.

В завершение визита в Туркмению президент РФ провел встречу с сопровождающим его пулом журналистов. В Ашхабаде российский лидер принял участие в Каспийском саммите и провел несколько двусторонних встреч.

Ранее официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков рассказал, что российская военная авиация нанесла удар по ангарам ВСУ с американским и европейским оружием в Кременчуге Полтавской области. По его словам, детонация хранившихся в ангарах боеприпасов привела к пожару в находящемся поблизости неработающем торговом центре.

Позже произошедшее прокомментировал и официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. По его мнению, российское военное ведомство представило "абсолютно исчерпывающие" объяснения по данному эпизоду, в том числе информацию о том, по какому именно объекту был нанесен удар. Он призвал общественность ориентировать на сообщения Минобороны.