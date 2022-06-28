Песков прокомментировал удар ВКС РФ в Кременчуге

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал удар российской авиации по объектам в Кременчуге Полтавской области, призвав общественность ориентироваться на информацию Минобороны РФ. Об этом сообщает ТАСС.
"Был исчерпывающий комментарий, разъяснения со стороны министерства обороны, где <...> версия (украинской стороны. – Прим. ред.) полностью отвергается", – сказал Песков.
По словам представителя Кремля, российское военное ведомство представило "абсолютно исчерпывающие" объяснения по данному эпизоду, в том числе информацию о том, по какому именно объекту был нанесен удар.
Ранее официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что российская военная авиация 27 июня нанесла удар по ангарам Вооруженных сил Украины с американским и европейским оружием в Кременчуге под Полтавой. По словам Конашенкова, детонация хранившихся в ангарах боеприпасов привела к пожару в находящемся поблизости неработающем торговом центре.
В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
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