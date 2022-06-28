Российские военные уничтожили ангары ВСУ с иностранным вооружением в Кременчуге

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Российская военная авиация нанесла удар по ангарам Вооруженных сил Украины с американским и европейским оружием в Кременчуге Полтавской области, заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков. Об этом сообщает RT.

"27 июня в городе Кременчуге Полтавской области ВКС России нанесен удар высокоточным оружием воздушного базирования по ангарам с поступившим от США и европейских стран вооружением и боеприпасами в районе Кременчугского завода дорожных машин", – сказал он.

По словам Конашенкова, детонация хранившихся в ангарах боеприпасов привела к пожару в находящемся поблизости неработающем торговом центре.

Ранее российские военные ударили по цехам ракетно-строительного завода "Артем" в Киеве, где делали боеприпасы РСЗО. Гражданские объекты украинской столицы при ударе РФ повреждены не были.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.