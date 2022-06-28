Лавров прокомментировал удар ВС РФ в Кременчуге

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Торговый центр в украинском городе Кременчуг загорелся из-за детонирования боеприпасов, которые находились рядом на складе. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

По его словам, Вооруженные силы РФ бомбили ангар с европейским и американским оружием.

"В результате детонирования боеприпасов загорелся стоящий рядом пустующий торговый центр", – приводит слова Лаврова ТАСС.

Ранее официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков заявил, что российская военная авиация нанесла удар по ангарам Вооруженных сил Украины с американским и европейским оружием в Кременчуге. По его словам, детонация хранившихся в ангарах боеприпасов привела к пожару в находящемся поблизости неработающем торговом центре.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.



О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

