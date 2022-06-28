Никакого удара по торговому центру в Кременчуге не было – Полянский

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Россия нанесла удар по ангарам с западным оружием в Кременчуге, а не по торговому центру. Об этом заявил на заседании Совета Безопасности ООН первый заместитель постоянного представителя РФ при всемирной организации Дмитрий Полянский.
По его словам, российские вооруженные силы нанесли удар высокоточным оружием по ангарам с поступившими от США и европейских стран вооружениями и боеприпасами в районе Кременчугского завода дорожных машин. Удары российских вооруженных сил позволили предотвратить отправку этого оружия группировке украинских войск на Донбассе, добавил Полянский.
Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что торговый центр в украинском городе Кременчуг загорелся из-за детонирования боеприпасов, которые находились рядом на складе. По его словам, Вооруженные силы РФ бомбили ангар с европейским и американским оружием.
"В результате детонирования боеприпасов загорелся стоящий рядом пустующий торговый центр", – приводит слова Лаврова ТАСС.
До этого официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков заявил, что российская военная авиация нанесла удар по ангарам Вооруженных сил Украины с американским и европейским оружием в Кременчуге. По его словам, детонация хранившихся в ангарах боеприпасов привела к пожару в находящемся поблизости неработающем торговом центре.
Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.
О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
Российская армия сбила четыре единицы украинской авиатехники в Николаевской области
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