В МО РФ сообщили об уничтожении пункта управления группировки "Хортица" на Украине

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Вооруженные силы России уничтожили высокоточным оружием морского базирования пункт управления группировки "Хортица" ВСУ в Днепре. Об этом сообщает RT со ссылкой на Минобороны.

По данным министерства, удар был нанесен 28 июня.

В оборонном ведомстве добавили, что украинские войска несут значительные потери.

Ранее сообщалось, что российские военные и подразделения Народной милиции ЛНР установили полный контроль над территорией Лисичанского нефтеперерабатывающего завода. Посол Луганской Народной Республики в РФ Родион Мирошник рассказал, что ВС РФ и Народная милиция завершили зачистку промзоны в районе Лисичанского завода резинотехнических изделий.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.



О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

