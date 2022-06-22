"Wow эффект": в Сети завирусились видео с Манхэттенхенджем

В Сети завирусились видео с Манхэттенхенджем. Толпа людей в Нью-Йорке перекрыла улицу, чтобы снять для сторис и TikTok особенный закат.

Манхэттенхенджем горожане назвали явление, когда заходящее солнце стало совпадать с уличной сеткой одного из районов города. Явление стало возможным из-за географического положения Нью-Йорка и схемы застройки. Здания в городе расположены под углом 90 градусов к улицам, из-за чего район Манхэттена представляет собой сетку из блоков и параллельных улиц, которые наклонены примерно на 23 градуса к меридианам. Манхэттенхендж можно увидеть четыре раза в год.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.