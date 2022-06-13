Ракета американской частной компании Astra не смогла вывести спутники NASA на орбиту

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Ракета американской частной компании Astra не смогла вывести на орбиту два малых спутника миссии NASA Tropics. Речь идет о сверхлегкой ракете Rocket 3.3, которая была запущена с мыса Канаверал во Флориде. Сбой произошел спустя десять минут после запуска.

"Верхняя ступень прекратила работу раньше положенного времени, мы не смогли доставить полезный груз (метеорологические спутники. – Прим. ред.) на орбиту. <...> Дополнительная информация будет дана после изучения всех данных", – говорится в заявлении компании в Twitter.

Ракета-носитель Rocket 3.3 компании Astra длиной около 12 метров должна была доставить на орбиту первые два из шести спутников для наблюдения за тропическими циклонами.

В NASA, в свою очередь, заявили, что несмотря на произошедшее, миссия продолжит выполнять научные задачи с четырьмя спутниками, распределенными по двум орбитам. Их планируют запустить позже.

"Хоть мы и разочарованы потерей двух спутников, <...> миссия все равно продолжит выполнять свои научные задачи. <...> Миссия Tropics по-прежнему будет обеспечивать качественные наблюдения за тропическими циклонами", – говорится в заявлении на сайте NASA.

Ранее сообщалось, что американская компания SpaceX запустила ракету-носитель с кораблем Crew Dragon, который доставил на МКС экипаж из четырех астронавтов. Falcon 9 запустили с космодрома на мысе Канаверал. В экипаж корабля, названного Freedom, вошли астронавты NASA Челл Линдгрен, Роберт Хайнс и Джессика Уоткинс, а также представительница Европейского космического агентства, итальянка Саманта Кристофоретти.