Ракета американской частной компании Astra не смогла вывести спутники NASA на орбиту

Фото: depositphotos/Hackman
Ракета американской частной компании Astra не смогла вывести на орбиту два малых спутника миссии NASA Tropics. Речь идет о сверхлегкой ракете Rocket 3.3, которая была запущена с мыса Канаверал во Флориде. Сбой произошел спустя десять минут после запуска.
"Верхняя ступень прекратила работу раньше положенного времени, мы не смогли доставить полезный груз (метеорологические спутники. – Прим. ред.) на орбиту. <...> Дополнительная информация будет дана после изучения всех данных", – говорится в заявлении компании в Twitter.
Ракета-носитель Rocket 3.3 компании Astra длиной около 12 метров должна была доставить на орбиту первые два из шести спутников для наблюдения за тропическими циклонами.
В NASA, в свою очередь, заявили, что несмотря на произошедшее, миссия продолжит выполнять научные задачи с четырьмя спутниками, распределенными по двум орбитам. Их планируют запустить позже.
"Хоть мы и разочарованы потерей двух спутников, <...> миссия все равно продолжит выполнять свои научные задачи. <...> Миссия Tropics по-прежнему будет обеспечивать качественные наблюдения за тропическими циклонами", – говорится в заявлении на сайте NASA.
Ранее сообщалось, что американская компания SpaceX запустила ракету-носитель с кораблем Crew Dragon, который доставил на МКС экипаж из четырех астронавтов. Falcon 9 запустили с космодрома на мысе Канаверал. В экипаж корабля, названного Freedom, вошли астронавты NASA Челл Линдгрен, Роберт Хайнс и Джессика Уоткинс, а также представительница Европейского космического агентства, итальянка Саманта Кристофоретти.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации.
Следите за новостями: