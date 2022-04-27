Американский стартап создал водородную пушку для запуска спутников на орбиту Земли

Американский стартап обещает воплотить в жизнь идею писателя Жюля Верна о запуске космических аппаратов из пушки. Правда, пока не на Луну, а лишь на околоземную орбиту. О старой-новой технологии и ее испытаниях рассказывает научный обозреватель Николай Гринько.



Строго говоря, в заголовке романа французского фантаста, опубликованного в 1865 году, не было никакой пушки. Книга называлась "С Земли на Луну прямым путем за 97 часов 20 минут". Но ее герои отправились к спутнику нашей планеты именно из пушки, находясь внутри гигантского снаряда. Роман тогда наделал много шуму, но сегодня мы прекрасно понимаем, что подобное невозможно, поскольку стартовое ускорение уничтожило бы аппаратуру и экипаж.

Почти два века спустя американский стартап Green Launch неожиданно вернулся к этой идее, существенно ее переработав. Устройство назвали "водородной импульсной пусковой установкой", но его суть осталась прежней: в основе разработки лежит прочный полый цилиндр, заполненный водородом с небольшой добавкой гелия и кислорода.

Воспламеняясь, газовая смесь с огромной силой выталкивает из ствола снаряд. Максимальная скорость, которой удалось добиться во время испытания, составила 11,2 километра в секунду (вторая космическая скорость). Любое тело, запущенное с такой скоростью с Земли, вырвется за пределы воздействия гравитации планеты и улетит в космос. Но авторы проекта планируют снизить мощность, чтобы скорость упала примерно до первой космической – 7,91 километра в секунду, так снаряд сможет выйти на околоземную орбиту.



Ускорение при этом все равно останется внушительным: по предварительным расчетам, оно составит около 30 тысяч G. Понятно, что ни о каком экипаже речи идти не может. Человеческое тело не способно выдержать нагрузку, настолько превышающую земную гравитацию. Но со времен Жюля Верна человечество научилось делать приборы и аппаратуру, прочности которых должно хватит на такое испытание. Поэтому из пушки предлагается стрелять в космос спутниками, автоматическими системами и снарядами со вспомогательными грузами.

Проект на первый взгляд кажется немного странным, но он решает одну из главных задач космонавтики – стоимость запусков. Как обещают создатели стартапа, отправка каждого килограмма полезного груза с помощью их установки обойдется в десятки раз дешевле, чем при использовании многоступенчатых ракет.



Кроме того, пушка не будет загрязнять атмосферу, так как при сгорании газовой смеси выделяется только водяной пар.



Использовать "космическое орудие" можно очень часто – один раз в час или полтора, что тоже намного выгоднее ракетных стартов с многомесячными паузами. Более того, ракеты являются слишком медленными – они тратят много времени на достижение необходимой скорости. При пушечном выстреле безумное стартовое ускорение позволит сократить время доставки спутников на низкие орбиты до смехотворных 10 минут.



Если вы считаете, что проект существует только на бумаге, то ошибаетесь. Стартап уже построил свою разработку длиной 16,5 метра, направил ее в небо над аризонской пустыней и запустил экспериментальный снаряд со скоростью около одного километра в секунду далеко в стратосферу. К следующему испытанию планируется разогнать его настолько, чтобы ядро смогло пересечь условную линию Кармана на высоте 100 километров над Землей – это позволит считать, что оно достигло открытого космоса.

В последние несколько лет стало появляться множество проектов в области "безракетной космонавтики" – инженеры предлагают альтернативные способы доставки грузов на орбиту. Например, компания SpinLaunch предложила запускать спутники с помощью гигантской центрифуги, раскручивая их до огромной скорости и буквально зашвыривая в космос.

Звучит необычно (если не безумно), но NASA уже подписало со стартапом соглашение, согласно которому в ближайшее время будут проведены реальные испытания. Если и дальше так пойдет, мы, наверное, сможем увидеть проекты систем, доставляющих орбитальные грузы с помощью катапульт, требушетов или дирижаблей. Тяжелым и прожорливым ракетам придется потесниться. Хотя...