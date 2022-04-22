Эксперт рассказал, как ученые спасают пчелиные семьи от вымирания

Еще совсем недавно многие информационные ресурсы рассказывали о вымирании медоносных пчел и о том, какое разрушительное действие этот процесс может оказать на мировое сельское хозяйство. О том, изменилась ли сегодня ситуация, рассказывает научный обозреватель Николай Гринько.



Фото: Москва 24/Евгения Смолянская

Полтора десятилетия назад североамериканские пчеловоды заметили странную картину: рабочие особи пчел внезапно массово покидали ульи, оставляя в них маток, запасы еды и пчел-кормилиц. В результате такого исхода погибла треть всех пчелиных семей. Через некоторое время стало понятно, что это не местная эпидемия, а глобальная проблема, распространившаяся и на Европейский континент. Фермеры Бельгии, Франции, Греции, Италии и многих других стран потеряли до половины своих пчел, а к 2018 году явление, которое назвали "синдромом разрушения пчелиных семей", добралось и до России.

Самое неприятное в том, что специалисты до сих пор не понимают, в чем причина. Сначала в гибели пчел обвиняли клещей Varroa – крохотных паразитов, случайно завезенных в Европу в 1960-х годах из Китая и Индии. Но это не объясняет, почему гибель семей началась в Америке, хотя там популяция этих клещей на порядок меньше.

Затем исследователи пришли к выводу, что причина эпидемии – вирусные инфекции пчел.

Их существует довольно много, и примерно два десятка из них до сих пор не научились лечить. Но и вирусная теория не может объяснить "межконтинентальную" природу синдрома. В конце концов было решено считать, что пчелиные семьи губит все сразу: и паразиты, и вирусы, и пестициды, которые используются на полях, а также глобальное потепление, хозяйственная деятельность человека, уменьшение биоразнообразия и изменение пищевого рациона. Другими словами – ответа у нас просто нет.

Проблема для человечества тут вовсе не в том, что мы можем остаться без меда. На самом деле пчелы – одни из главных опылителей, а как мы знаем, без опыления многие растения не могут давать плоды и размножаться. Именно отсутствие опыления может привести к сокращению урожаев, гибели сельскохозяйственных культур, а в перспективе и к голоду. В Европе от пчелиных "услуг", по подсчетам биологов, зависит до 80% коммерческих насаждений. Не будет пчел – не станет еды, корма для скота и так далее. Хотя с "одомашненными" медоносными пчелами сегодня не все так плохо: фермеры размножают семьи, разделяя их и переселяя в новые ульи, таким способом можно довольно успешно компенсировать потери.



Фото: Москва 24/Евгения Смолянская

Ситуацию усугубляет тот факт, что эпидемия бушует и среди диких пчел: их на планете намного больше, а значит, больше и зависящих от них растений. К сегодняшнему дню популяция домашних медоносных пчел стабилизировалась и даже немного подросла. Но как помочь их диким соплеменникам, мы пока не знаем. Конечно, повсеместно сокращается использование пестицидов и других химикатов, высаживаются специальные виды цветущих растений, которые "подкармливают" пчел, но пока заметных улучшений не видно.

С насекомыми планеты Земля вообще происходит что-то странное: ученые говорят, что за последние годы вымерла почти половина их видов.

Биологи утверждают, что мы сейчас находимся в самом разгаре процесса, который назвали "шестым массовым вымиранием" – видовое разнообразие стремительно сокращается, становится все меньше животных, рыб, птиц. Насекомые оказались самыми уязвимыми: они наиболее зависимы от условий окружающей среды, у них короткие жизненные циклы, и поэтому их гибель заметнее всего. Но при этом они расположены на нижних ступенях пищевых цепочек, а значит – от их количества напрямую зависят все, кто стоит выше.

У человечества сегодня всего два пути: либо как-то остановить вымирание биосферы, либо приспособиться к нему и научиться жить в новых условиях. Ученые ведут исследования в обоих направлениях и, скорее всего, найдут решение, сочетающее оба подхода. Хотя...