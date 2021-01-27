Видовое разнообразие пчел сократилось на 25% за 30 лет

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Видовое разнообразие диких пчел и шмелей по сравнению с 1990 годами по всему миру сократилось примерно на 25 процентов.

Такие выводы содержатся в статье биологов из Национального университета Комауэ (Аргентина), которая опубликована в научном журнале One Earth.

Специалисты на основе данных проекта Global Biodiversity Information Facility (GBIF) проследили, как разнообразие пчел по всей планете менялось с 1950 по 2020 годы.

Оказалось, что популяция широко распространенных пчел снизилась на 17 процентов, а редких насекомых – на 40 процентов.

"С пчелами происходит что-то непонятное. С ними нужно что-то делать прямо сейчас", – заявил один из авторов исследования Эдуардо Заттар.

Он добавил, что нельзя ждать момента, когда ученые будут абсолютно уверены в том, почему насекомые вымирают.

"Убеждать политиков в необходимости защиты пчел от исчезновения нужно уже сегодня", – подчеркнул исследователь.

Отмечается, что в последние годы домашних и диких пчел становится все меньше по всей планете. В частности, в Северной Америке диких пчел стало меньше примерно на треть.

Точные причины вымирания пчел пока неизвестны. Экологи предполагают, что это связано как с глобальным потеплением, так и с новыми болезнями и паразитами.

Французские ученые ранее обнаружили, что многие виды живых организмов, особенно морских животных, мигрируют ближе к полюсам и вверх по горным склонам из-за изменения климата.