"Wow эффект": группа Weezer предложила фанатам стать "живой" пластинкой

Калифорнийская группа Weezer предложила фанатам послушать сингл до релиза. Правда, есть нюанс.

Для прослушивания нужно стать "живой" пластинкой – песня играет пока пользователь крутится вокруг своей оси, как виниловый диск в проигрывателе. Самые интересные кадры – в программе "Wow эффект".