Музыкальный фестиваль "Ночи Барокко" откроется в "Архангельском" 25 июня

Фото: предоставлено пресс-службой музея-усадьбы "Архангельское"
Летний фестиваль музыки эпохи барокко откроется 25 июня в историческом Театре Гонзаги в музее-усадьбе "Архангельское".
"Ночи Барокко" – уникальная возможность познакомиться с музыкальными шедеврами европейских композиторов XVII и XVIII веков. Фестиваль соберет на своей сцене артистов лучших театров РФ, лауреатов главных российских и международных конкурсов, выступавших в самых престижных залах мира. В программе – музыка Вивальди, Генделя, Баха, Перселла и других.
Гостей ждет музыкальное путешествие по наследию великой эпохи барокко в одном из самых красивых мест Подмосковья. В афише:
Начало концертов – в 17:00. Стоимость билетов – от 2 500 рублей (возрастная категория – 6+).
Билет на концерт дает право прохода на территорию парка. Удобный вход и бесплатная парковка находятся у Входа № 1 (Визит-центр), платная парковка расположена у Входа № 2.
Ранее в столице открылся традиционный летний фестиваль "Органные вечера в Кусково". Всего в рамках смотра запланированы 24 концерта. На протяжении лета и двух декад сентября слушателей ждут встречи с яркими органистами из разных городов России, многие из которых выступят на фестивале впервые.
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