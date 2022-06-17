Музыкальный фестиваль "Ночи Барокко" откроется в "Архангельском" 25 июня

Фото: предоставлено пресс-службой музея-усадьбы "Архангельское"

Летний фестиваль музыки эпохи барокко откроется 25 июня в историческом Театре Гонзаги в музее-усадьбе "Архангельское".

"Ночи Барокко" – уникальная возможность познакомиться с музыкальными шедеврами европейских композиторов XVII и XVIII веков. Фестиваль соберет на своей сцене артистов лучших театров РФ, лауреатов главных российских и международных конкурсов, выступавших в самых престижных залах мира. В программе – музыка Вивальди, Генделя, Баха, Перселла и других.

Гостей ждет музыкальное путешествие по наследию великой эпохи барокко в одном из самых красивых мест Подмосковья. В афише:

25 июня – "Вселенная BACH";

2 июля – Barocco Boy;

9 июля – концерт "Эпоха страсти";

16 июля – Heart-Broken-Barocco.

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Начало концертов – в 17:00. Стоимость билетов – от 2 500 рублей (возрастная категория – 6+).

Билет на концерт дает право прохода на территорию парка. Удобный вход и бесплатная парковка находятся у Входа № 1 (Визит-центр), платная парковка расположена у Входа № 2.

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