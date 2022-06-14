В Москве пройдет фестиваль "День Индии"

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Фестиваль "День Индии" пройдет в ландшафтной части развлекательного парка "Остров мечты" с 11 по 14 августа, сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы.

Отмечается, что тема фестиваля в этом году – экология и здоровый образ жизни.

Для гостей праздника подготовят танцевальный флешмоб, кинопоказы болливудских фильмов, модные показы индийских дизайнеров и детский шахматный турнир. Также в зоне релакса в южном ландшафтном парке 200 мастеров будут проводить медитации и мастер-классы по йоге.

Кроме того, на фестивале будет работать индийский базар с более чем 120 лавками со специями, натуральной косметикой, украшениями и сувенирами, а также с мебелью из красного дерева. В зоне фуд-корта можно будет попробовать пряные блюда от 30 ресторанов с кухней из разных уголков Индии.

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