Международный кинофестиваль "Русское зарубежье" пройдет в Москве 7–14 ноября

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Международный фестиваль кино "Русское зарубежье" организуют в Москве с 7 по 14 ноября. Об этом сообщается на сайте Союза кинематографистов России.

В 2022 году фестиваль будет приурочен к 100-летию окончания Гражданской войны в РФ, 100-летию "Философского парохода" и 90-летию со дня рождения режиссера Андрея Тарковского.

Одной из главных целей фестиваля является объединение соотечественников, разъехавшихся по разным странам.

В рамках мероприятия планируется показать избранные проекты русских и зарубежных представителей киноотрасли, посвященные осмыслению трагической истории страны в ХХ веке.

Ранее в столице стартовал сезон кинотеатров под открытом небом. Прийти посмотреть фильм можно будет бесплатно.

В парке "Сокольники" представят зарубежное кино на языке оригинала. В новом летнем кинотеатре Олимпийской Деревни покажут отечественные кинокартины – "Сказ про то, как царь Петр арапа женил", "Вокзал для двоих" и "Белое солнце пустыни".