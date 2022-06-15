"Это наш город": в столице начался сезон кинотеатров под открытом небом

В столице начался сезон кинотеатров под открытом небом. Все показы бесплатные.

Фильмы подобраны на любой вкус. Например, в парке "Сокольники" представят зарубежное кино на языке оригинала. В новом летнем кинотеатре Олимпийской Деревни покажут отечественные кинокартины – "Сказ про то, как царь Петр арапа женил", "Вокзал для двоих" и "Белое солнце пустыни".

Помимо этого, в кинотеатре "Москино" в парке "Музеон" гости каждый вечер смогут смотреть классику мирового кинематографа и новинки кинопроката.