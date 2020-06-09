"Тайны кино": Анатолий Гребнев

Анатолий Гребнев в молодости писал стихи. Говорят, хорошие. Говорят, был талантлив. Но выбрал стезю сценариста и драматурга, а не поэта. Некоторые общие друзья полагали, что поступил он так из расчета.

Что же на самом деле привело маленького скромного и смешного тбилисского интеллигента в кино? Как Анатолий Борисович попал под "Июльский дождь" Марлена Хуциева? В чем были похожи авторы двух первых шедевров режиссера – Анатолий Гребнев и Геннадий Шпаликов?

Почему не сложился союз двух Анатолиев – Эфроса и Гребнева? В чем ошиблись Гребнев и Трегубович? И кто научил сценариста держать паузу? Об этом – в программе "Тайны кино".