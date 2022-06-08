На Останкинской телебашне включат белую подсветку в честь 350-летия Петра I

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

В день празднования 350-летия со дня рождения императора Петра I, 9 июня, Останкинская телебашня в Москве окрасится в белый цвет. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Российской телевизионной радиовещательной сети.

Отмечается, что с 00:00 четверга, 9 июня, на медиафасаде башни будет транслироваться видеоролик с изображением Петра I.

"С 21:00 до 23:00 телебашня будет подсвечена в светлой гамме – в цвет белых ночей, которые проходят сейчас в Санкт-Петербурге", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что тематический поезд к 350-летию со дня рождения Петра I "Русич" запустили на Арбатско-Покровской линии столичного метро. Он будет курсировать в течение шести месяцев. Как уточнил заммэра Максим Ликсутов, в подземке уже ходят 14 тематических поездов.