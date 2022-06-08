Вышел первый трейлер "Черного Адама" с Дуэйном Джонсоном

Студия Warner Bros. опубликовала первый трейлер супергеройского фильма "Черный Адам" с Дуэйном "Скалой" Джонсоном в главной роли. Ролик размещен на официальном YouTube-канале студии.

Фильм позиционируется как расширение истории ленты "Шазам!" по мотивам комиксов DC Comics. В трейлере персонаж Джонсона рассказывает, как переродился в бога после смерти.

Ранее сообщалось, что компания Universal, которая выступает прокатчиком фильмов WB в России, приостановила показ в российских кинотеатрах. Позже студия обновила график релизов в РФ, и "Черный Адам" в нем занимает 20 октября 2022 года.