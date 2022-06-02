Спектакль "Чужие берега. Противостояние" показали на фестивале "Фабрика Станиславского"

2 июня в музейном комплексе "Паровозное депо "Подмосковная" был показан спектакль "Чужие берега. Противостояние" в постановке режиссера Сергея Безрукова и артистов Московского Губернского театра.

Мероприятие прошло в рамках IV летнего фестиваля губернских театров "Фабрика Станиславского".

В спектакле речь шла о переломном периоде в русской истории и культуре первой половины XX века. Герои спектакля – офицеры, поэты, музыканты, писатели, оказавшиеся на распутье.

