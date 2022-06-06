В Москве завершился фестиваль "Красная площадь"

В Москве завершился книжный фестиваль "Красная площадь". Он представил 100 000 изданий.

Помимо книжной ярмарки, на фестивале проводили лекции, музыкальные и театральные представления, презентации книжных новинок. На исходе фестиваля свою новую повесть представил и главный редактор газеты "Вечерняя Москва" Александр Куприянов. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

