Более 400 отечественных издательств представят свои книги на фестивале "Красная площадь"

В москве проходит VIII Книжный фестиваль "Красная площадь". Более 400 отечественных издательств из более чем 60 регионов РФ представят свои новинки. Это порядка 100 тысяч книг.

Гостей фестиваля также ждут музыкальные спектакли, драмы с оркестром, чтение различных литературных композиций и поэм, а также презентации книг. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

