"Тайны нашей эстрады": "Кто-то мне судьбу предскажет". Ольга Воронец

Когда любимице публики и властей Ольге Воронец пришла повестка из КГБ, в первый момент она даже не испугалась. Певица просто не могла осознать эту страшную информацию. Но в считанные минуты разум принял реальность происходящего. За что? Почему? Ничего недостойного певица за собой не знала, но этот факт, увы, не имел никакого значения.

Кто не хотел видеть Ольгу Воронец на сцене? Какие обвинения предъявили певице в органах? И чем закончились допросы артистки? Об этом – в программе "Тайны нашей эстрады".