"Wow эффект": победа ФК "Спартак" в Кубке России

Социальные Сети заполонили ролики со стадиона "Лужники". Сотни взрослых мужчин поют про ходьбу босиком вдоль ночных дорог. Это фанаты ФК "Спартак" во всю силу подпевали певице Максим.

Песня "Знаешь ли ты" уже много лет считается неофициальным гимном клуба. Так болельщики красно-белых отпраздновали победу в Кубке России.

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