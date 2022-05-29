Сборная Финляндии стала чемпионом мира по хоккею

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Сборная Финляндии обыграла команду Канады со счетом 4:3 в финальном матче чемпионата мира по хоккею. Встреча прошла в финском Тампере.

В финской команде шайбы забросили два раза Микаэль Гранлунд, Йоэль Армия, Сакари Маннинен. Среди канадцев отличились Дилан Козенс, Зак Уайтклауд, Макс Комтуа.



Сборная Финляндии в четвертый раз стала победителем чемпионата мира.

Ранее московский "Спартак" выиграл Кубок России по футболу. Игра со столичным "Динамо" завершилась со счетом 2:1. Мячи забили Александр Соболев (11-я минута) из "Спартака", Арсен Захарян (55-я минута) из "Динамо", Квинси Промес (72-я минута) из "Спартака".

