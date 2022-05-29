Финальный мачт Кубка России по футболу стал рекордным по посещаемости в истории турнира. За игрой наблюдали в Лужниках около 70 000 болельщиков.

"Спартак" взял Кубок России впервые с 2003 года. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

