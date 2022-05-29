Дептранс предупредил о возможных ограничениях на станциях метро из-за футбольного матча

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры предупредил о возможных ограничениях в метро из-за проведения финала Кубка России по футболу, передает Агентство "Москва".
"Будьте внимательны: по требованию полиции на станциях метро "Парк Культуры", "Фрунзенская", "Спортивная", "Воробьевы горы", "Университет" и МЦК "Лужники" возможны ситуативные ограничения входа/выхода", – сообщили в ведомстве.
В Дептрансе предложили москвичам и гостям столицы заранее приобрести билеты на обратную поездку, чтобы сэкономить время в пути после игры. Также пассажирам напомнили о возможности оплаты проезда картой на специальных турникетах.
Ранее сообщалось о перекрытиях движения возле спортивной арены "Лужники" 29 мая из-за проведения футбольного матча. Ограничения будут действовать с 18:00 и сохранятся до окончания мероприятия.
Финал Кубка России по футболу пройдет в "Лужниках". Игра начнется в 17:00. На поле выйдут московские команды "Спартак" и "Динамо".
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации.
Следите за новостями: