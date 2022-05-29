Дептранс предупредил о возможных ограничениях на станциях метро из-за футбольного матча

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры предупредил о возможных ограничениях в метро из-за проведения финала Кубка России по футболу, передает Агентство "Москва".

"Будьте внимательны: по требованию полиции на станциях метро "Парк Культуры", "Фрунзенская", "Спортивная", "Воробьевы горы", "Университет" и МЦК "Лужники" возможны ситуативные ограничения входа/выхода", – сообщили в ведомстве.

В Дептрансе предложили москвичам и гостям столицы заранее приобрести билеты на обратную поездку, чтобы сэкономить время в пути после игры. Также пассажирам напомнили о возможности оплаты проезда картой на специальных турникетах.

Ранее сообщалось о перекрытиях движения возле спортивной арены "Лужники" 29 мая из-за проведения футбольного матча. Ограничения будут действовать с 18:00 и сохранятся до окончания мероприятия.

Финал Кубка России по футболу пройдет в "Лужниках". Игра начнется в 17:00. На поле выйдут московские команды "Спартак" и "Динамо".