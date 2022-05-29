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Мэр Москвы

16:10

Собянин пригласил москвичей в Гольяновский парк на фестиваль "Рыбная неделя"

мэр Москвы

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

Сергей Собянин пригласил жителей Москвы в Гольяновский парк на фестиваль "Рыбная неделя", который проходит на площадке "Московских сезонов". Об этом мэр города написал в своем телеграм-канале.

Собянин напомнил, что это первый летний сезон после благоустройства парка.

"Жители района приходят сюда гулять и заниматься спортом. В районе Алтайской улицы создали спортивный кластер: обновили футбольное поле, обустроили теннисный корт и площадки с навесами для волейбола и баскетбола. Для детей поставили новые игровые комплексы", – написал градоначальник.

Он рассказал, что возле пруда оборудовали пристань с прокатом лодок, а рядом сделали наклонную трассу для катания на велосипедах, самокатах и роликах.

Ранее Собянин рассказал, что в столице открылся рыбный рынок площадью 700 квадратных метров. Он расположился на переходе от Манежной к площади Революции. По словам мэра, это самый крупный рынок за всю историю фестиваля.

Собянин пригласил москвичей в Гольяновский парк

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