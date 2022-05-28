Самый крупный рыбный рынок открылся в Москве на фестивале "Рыбная неделя" – Собянин

28 мая, 21:33
Фото: телеграм-канал Сергея Собянина
В Москве открылся рыбный рынок площадью 700 квадратных метров, сообщил Сергей Собянин в своем телеграм-канале.
Он расположен на переходе от Манежной к площади Революции. По словам мэра, это самый крупный рынок за всю историю фестиваля.
"Несмотря на дождливую погоду, вчера, в первый день, было продано 8 тонн продукции. Почти в три раза больше, чем в 2019 году", – отметил Собянин.
Он рассказал, что особой популярностью у покупателей пользовались сельдь олюторская и иваси, охлажденная корюшка и филе трески, скумбрия, окунь и горбуша горячего копчения.
Ранее Собянин пригласил жителей столицы на гастрономический фестиваль "Рыбная неделя", который пройдет с 27 мая по 5 июня. Работают 23 площади в центре города и жилых районах. В ряде торговых точек будут проведены акции по продаже рыбной продукции, в ресторанах будет предложено тематическое меню.
В рамках фестиваля состоятся различные творческие и кулинарные мастер-классы, выступления музыкантов. Показательные выступления и мастер-классы по гребле на лодках класса "Дракон" организованы на Гольяновскому пруду, а на Москве-реке пройдет заплыв на сапбордах.
Фестиваль "Рыбная неделя" в шестой раз стартовал в Москве
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