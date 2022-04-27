Собянин анонсировал еще 15 фестивалей в Москве до конца текущего года

27 апреля, 22:10
Фото: Москва 24/Юлия Иванко
Сергей Собянин объявил, что до конца 2022 года в Москве пройдут еще 15 фестивалей. Об этом он рассказал в эфире телеканала ТВЦ.
"Мы перезапустили "Московские сезоны", это около 15 фестивалей различных – весной, летом, осенью и зимой. Сейчас первый такой – "Пасхальный фестиваль", затем будет "Московская весна", ну и дальше по расписанию", – объяснил градоначальник.
По словам Собянина, фестивали Москвы стали "элементом городского стиля". Площадки расположены в центре города, в округах столицы и в городских парках.
"Они (фестивали – прим. редакции) очень востребованы. "Путешествие в Рождество" посещают от 15 до 20 миллионов человек. Это один из самых популярных вообще в мире фестивалей", – уточнил мэр.
Градоначальник добавил, что на фестивалях горожане смотрят театральные представления и концерты, участвуют в мастер-классах, общаются и посещают точки питания.
Ранее Сергей Собянин совместно с Патриархом Московским и всея Руси Кириллом посетил площадку фестиваля "Пасхальный дар" на Тверской площади. Мэр добавил, что после 30 апреля сразу начнется фестиваль "Московская весна".
Собянин пригласил горожан на фестивали "Пасхальный дар" и "Московская весна"
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