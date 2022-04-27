Собянин пригласил горожан на фестивали "Пасхальный дар" и "Московская весна"

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Сергей Собянин вместе с Патриархом Московским и всея Руси Кириллом посетил площадку фестиваля "Пасхальный дар" на Тверской площади.

"Наш фестиваль ("Пасхальный дар". – Прим. ред.) не заканчивается. 30-го числа [апреля] мы переходим плавно в фестиваль "Московская весна". Это фестиваль, посвященный Дню Победы, мероприятиям, связанным с нашей историей. Это военные песни, военная тематика. И, конечно, встреча по-настоящему весны в городе. Так что всех приглашаю", – отметил мэр.

Он напомнил, что "Пасхальный дар" проходит более чем на 20 площадках столицы, а одним из его направлений является благотворительность.

"Театрализованные представления, концерты, мастер-классы. Много благотворительных фондов, которые участвуют в этом мероприятии. Вообще сам фестиваль носит такой благотворительный оттенок. Москвичи с удовольствием покупают сувениры, участвуют сами в благотворительной деятельности, которая идет на помощь людям, которые находятся в трудной жизненной ситуации", – подчеркнул он.

В свою очередь, патриарх Кирилл поблагодарил Собянина за работу в качестве мэра, отметив, что за это время город изменился в положительную сторону.

"Меняется Москва, меняется жизнь москвичей, очень важно, чтобы это материальное развитие, которое, несомненно, присутствует, которое является важным измерением человеческой жизни, чтобы оно сопровождалось и духовным, и интеллектуальным развитием", – добавил патриарх.

В материалах пресс-службы мэра и правительства говорится, что "Пасхальный дар" завершится 28 апреля, а фестиваль "Московская весна" будет идти все майские праздники.

На нынешнем пасхальном фестивале все желающие могут поучаствовать в различных мероприятиях и послушать лекции. Гости фестиваля также могут помочь людям с серьезными заболеваниями или особенностями здоровья, одиноким пожилым гражданам и другим москвичам, нуждающимся в помощи. Пожертвование можно сделать, купив что-то в мини-маркетах фестиваля. Также можно принять участие в акции "Пасхальное дерево добра".

"Пасхальный дар" проходит на Тверской площади на территории 3,4 тысячи квадратных метров, включая пространство вокруг фонтана "Центральный". Там размещены 14 торговых павильонов, 3 точки общепита, карусель и 2 павильона для проведения мастер-классов.

Ранее сообщалось, что в столице с 3 по 6 июня будет проходить книжный фестиваль "Красная площадь". Председатель оргкомитета фестиваля Владимир Толстой отметил, что в рамках мероприятия запланированы встречи с писателями и поэтами, театральные и музыкальные представления, знакомства с программами ведущих музеев страны, а также лекции по истории и культуре и анонс новых произведений.

На фестивале посетители смогут увидеть издательства со всей страны, от Калининграда до Владивостока. На площадках будут представлены художественная, детская и учебная литература, нон-фикшен.

В рамках "Красной площади" состоится фестиваль национальных литератур, приуроченный к Году культурного наследия народов России, а также суперфинал конкурса юных чтецов "Живая классика".