Кулинарные и творческие мастер‑классы пройдут на фестивале "Пасхальный дар" в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Кулинарные и творческие мастер‑классы состоятся в рамках фестиваля "Пасхальный дар" в Москве, сообщается на сайте "Московских сезонов".

Научиться готовить пасхальное печенье "Зайчики", царскую пасху со сметаной и ягодами, воздушный заварной кулич и пасхальные пряники с цукатами, орехом пекан и изюмомом можно будет на площадках "Пасхального дара" на Вешняковской, Святоозерской и Матвеевской улицах, на площади Славы и бульваре Дмитрия Донского.

Также в рамках фестиваля гостей научат готовить арахисовую пасху с ягодами и цукатами, ягодный кулич или пасхальные весенние кексы с орешками и ягодами. Кулинарные мероприятия состоятся на улице Перерва и на Ореховом бульваре, а также в "Кулинарной студии" на улице Теплый Стан и в "Пасхальных кухнях" на Городецкой и в сквере у Гольяновского пруда.

На Тверской площади москвичи и гости столицы смогут сделать сувенир-магнитик, украсить уютное гнездышко для птички или создать экогнездышко из натурального мха и ягод. Кроме того, на этой площадке фестиваля гостям предоставят возможность создать из кружев и картона пасхальный сувенир.

На бульваре Дмитрия Донского горожан ждет знакомство с традициями оформления пасхальных витрин в России и других странах. Гостей научат декорировать модель пасхальной витрины кондитерской, булочной, антикварного магазина и магазина игрушек.

Фестиваль "Пасхальный дар" открылся в столице 23 апреля, он продлится до 28 апреля. Всего в городе доступны 23 фестивальных площадки. Еще 18 расположены в парках столицы. На всех площадках фестиваля функционируют скейтпарки. Желающие могут принять участие в соревнованиях и мастер-классах, которые пройдут в дни работы "Пасхального дара".

Также сообщалось, что к фестивалю в столице испекут более 15 тысяч куличей. Гостям предложат 12 различных наименований. Цены на праздничную выпечку будут начинаться от 250 рублей. На площадках фестиваля можно будет найти куличи из Даниловского и Звенигородского монастырей, медово-имбирные, шоколадные, творожные куличи и даже безглютеновые. Всего будет приготовлено свыше 5 тысяч килограммов выпечки.

