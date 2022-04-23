В Москве открылся фестиваль "Пасхальный дар"

Фото: телеграм-канал "Городское хозяйство Москвы"
Фестиваль "Пасхальный дар" начал работать в столице. Он продлится до 28 апреля. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.
Руководитель столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк отметил, что фестиваль очень полюбился москвичам и гостям столицы.
"Мы не проводили его последние два года, но в этом году он проходит вновь", – сообщил Немерюк. – "Ключевые темы этого фестиваля: забота и доброта".
Всего в городе открылись 23 фестивальных площадки. Еще 18 расположены в парках столицы.
"Гости фестиваля на шести площадках могут найти пасхальные деревья с пожеланиями от детей и благотворительных организаций. Каждый посетитель может взять пожелание и совершить добрый поступок, исполнив его", – добавил руководитель департамента.
На Тверском бульваре в рамках фестиваля открылась площадка, посвященная помощи животным. Кроме того, совместно с Московским зоопарком в дни мероприятия будет проходить акция помощи зоопаркам Донбасса.
На всех площадках фестиваля функционируют скейтпарки. Желающие могут принять участие в соревнованиях и мастер-классах, которые пройдут в дни работы "Пасхального дара".
Об открытии седьмого фестиваля "Пасхальный дар" ранее рассказал мэр Москвы Сергей Собянин. Он отметил, что фестиваль будет работать без коронавирусных ограничений. Его площадки появятся во всех административных округах столицы.
Позже Алексей Немерюк сообщил, что к фестивалю в столице испекут более 15 тысяч куличей. Гостям предложат 12 различных наименований. Цены на праздничную выпечку будут начинаться от 250 рублей. На площадках фестиваля можно будет найти куличи из Даниловского и Звенигородского монастырей, медово-имбирные, шоколадные, творожные куличи и даже безглютеновые. Всего будет приготовлено свыше 5 тысяч килограммов выпечки.
Фестиваль "Пасхальный дар" стартовал в Москве
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