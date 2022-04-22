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22 апреля, 19:47

Площадки фестиваля "Пасхальный дар" разместят в 18 парках Москвы

городфестивали

Фото: Агентство "Москва"/"Мобильный репортер"

Площадки фестиваля "Пасхальный дар" разместят в 18 парках Москвы, сообщает ТАСС со ссылкой на руководителя столичного департамента торговли и услуг Алексея Немерюка.

"Помимо 23 фестивальных площадок в центре и городских округах Москвы, "Пасхальный дар" разместится в 18 столичных парках", – отметил Немерюк.

Ярмарочная торговля и фестивальные мероприятия разместятся в следующих парках:

  • "Эрмитаж",
  • "Сокольники",
  • "Таганский",
  • "Красная Пресня",
  • "Бабушкинский",
  • "Фили",
  • "Северное Тушино",
  • "Кузьминки",
  • "Лианозовский",
  • "Перовский",
  • парк на Ангарской улице,
  • усадьба Воронцово,
  • Парк имени Горького,
  • Гончаровский парк,
  • Измайловский парк,
  • парк 50-летия Октября,
  • ландшафтный парк "Митино",
  • сад культуры и отдыха имени Баумана.

Ранее сообщалось, что по случаю проведения фестиваля "Пасхальный дар" в Москве испекут более 15 тысяч куличей. Цены на праздничную выпечку будут начинаться от 250 рублей. На площадках фестиваля можно будет найти куличи из Даниловского и Звенигородского монастырей, медово-имбирные, шоколадные, творожные куличи и даже безглютеновые.

Фестиваль "Пасхальный дар" пройдет в Москве с 23 по 28 апреля. Помимо ярмарочной составляющей, программой фестиваля предусмотрены различные образовательные и благотворительные мероприятия. На каждой фестивальной площадке будут расположены специальные деревья, под которыми можно найти пасхальные яйца с желаниями подопечных различных НКО и исполнить одно из них. А на Тверском бульваре Московский зоопарк проведет акцию в поддержку зоопарков Донбасса.

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