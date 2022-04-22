Фото: Агентство "Москва"/"Мобильный репортер"

Площадки фестиваля "Пасхальный дар" разместят в 18 парках Москвы, сообщает ТАСС со ссылкой на руководителя столичного департамента торговли и услуг Алексея Немерюка.

"Помимо 23 фестивальных площадок в центре и городских округах Москвы, "Пасхальный дар" разместится в 18 столичных парках", – отметил Немерюк.

Ярмарочная торговля и фестивальные мероприятия разместятся в следующих парках:



"Эрмитаж",

"Сокольники",

"Таганский",

"Красная Пресня",

"Бабушкинский",

"Фили",

"Северное Тушино",

"Кузьминки",

"Лианозовский",

"Перовский",

парк на Ангарской улице,

усадьба Воронцово,

Парк имени Горького,

Гончаровский парк,

Измайловский парк,

парк 50-летия Октября,

ландшафтный парк "Митино",

сад культуры и отдыха имени Баумана.

Ранее сообщалось, что по случаю проведения фестиваля "Пасхальный дар" в Москве испекут более 15 тысяч куличей. Цены на праздничную выпечку будут начинаться от 250 рублей. На площадках фестиваля можно будет найти куличи из Даниловского и Звенигородского монастырей, медово-имбирные, шоколадные, творожные куличи и даже безглютеновые.

Фестиваль "Пасхальный дар" пройдет в Москве с 23 по 28 апреля. Помимо ярмарочной составляющей, программой фестиваля предусмотрены различные образовательные и благотворительные мероприятия. На каждой фестивальной площадке будут расположены специальные деревья, под которыми можно найти пасхальные яйца с желаниями подопечных различных НКО и исполнить одно из них. А на Тверском бульваре Московский зоопарк проведет акцию в поддержку зоопарков Донбасса.