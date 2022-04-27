Благотворительные мероприятия пройдут в последний день фестиваля "Пасхальный дар" в Москве

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Мастер-классы и лекции от благотворительных фондов пройдут в последний день фестиваля "Пасхальный дар", сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы.

Последние интересные и полезные мероприятия состоятся 28 апреля. По словам заммэра Натальи Сергуниной, свои программы на фестивале представляют более 40 организаций, которые специализируются на оказании поддержки тяжелобольным людям и бездомным животным.

"Участие благотворительных фондов в фестивале "Пасхальный дар" стало доброй традицией. Волонтеры уделяют особое внимание просветительской части своего дела – рассказывают, чем занимаются их организации, как и кому можно помочь", – рассказала Сергунина.

Благотворительный фонд "Люблю жизнь" проведет мастер-классы по росписи гипсовых фигурок в виде пасхальных яиц на фестивальной площадке в Марьине. Фонд "Движение – это жизнь" приглашает всех желающих научиться делать праздничные крашенки и лукошки из ниток и шаров. Занятия пройдут на площади Славы. В Отрадном пройдут мастер-классы от фонда "Подари солнечный свет". Все желающие смогут создать пасхальные украшения. Посетителей занятий будут ждать на площадках с 15:00 до 19:00.

С полным расписанием работы фестивальных площадок можно ознакомиться на сайте проекта "Московские сезоны".

Ранее сообщалось, что в столице с 3 по 6 июня будет проходить книжный фестиваль "Красная площадь". В рамках мероприятия запланированы встречи с писателями и поэтами, театральные и музыкальные представления, знакомства с программами ведущих музеев страны, а также лекции по истории и культуре и анонс новых произведений.

В рамках "Красной площади" состоится фестиваль национальных литератур, приуроченный к Году культурного наследия народов России, а также суперфинал конкурса юных чтецов "Живая классика".

