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05 октября, 10:42

Экономика

Получить согласования для прокладки сетей удастся в режиме одного окна в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы

На портале mos.ru предприниматели смогут в рамках одной комплексной услуги получить согласования, необходимые для прокладки сетей. Об этом сообщили на портале мэра и правительства столицы.

После обновления к сервису "Согласование работ по прокладке сетей по принципу одного окна" подключился департамент культурного наследия Москвы, поэтому теперь через него можно оформить в том числе согласования разделов проектной документации по сохранению объектов культурного и археологического наследия.

"Комплексная услуга для бизнеса по принципу одного окна впервые стала доступна пользователям в 2023 году. Стартовав как пилотный проект, с каждым годом она расширяла список участников", – отметил начальник объединения административно-технических инспекций Москвы Александр Ларин.

После модернизации увеличилась и допустимая протяженность одного непрерывного объекта – с 1 до 1,5 тысячи метров. Срок выполнения работ вырос с 70 до 90 календарных дней. Кроме того, сняты ограничения по форме собственности земельных участков. Проводить работы теперь можно на земле любой формы собственности.

Ранее благодаря платформе "Город идей" в Москве воплотили в жизнь уже 10 тысяч инициатив. Платформа объединяет почти 680 тысяч горожан. Жители делятся идеями по наполнению сезонных событийных программ, благоустройству парков и дворов, развитию столичных библиотек и цифровых сервисов.

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