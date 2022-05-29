UEFA в срочном порядке рассмотрит ситуацию с беспорядками перед финалом Лиги чемпионов

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Союз европейских футбольных ассоциаций UEFA в срочном порядке рассмотрит ситуацию с беспорядками вокруг финала Лиги чемпионов. Об этом сообщает пресс-служба организации.

В субботу, 28 мая, финальный матч лиги между "Реалом" и "Мадридом" был отложен на 37 минут из-за проблем с безопасностью. Отмечается, что тысячи фанатов не смогли пройти на стадион из-за того, что купили поддельные билеты. Турникеты для данных болельщиков оказались заблокированными.

В заявлении также говорится, что решение отложить начало матча было принято из-за того, чтобы позволить как можно большему количеству людей с подлинными билетами попасть на стадион.

"Поскольку количество людей за пределами стадиона после начала игры продолжало расти, полиция разогнала их слезоточивым газом и заставила уйти <...> UEFA сочувствует тем, кого затронули эти события", – говорится в заявлении.

Уточняется, что ситуация с беспорядками будет рассмотрена ассоциацией совместно с французскими властями и полицией, а также с Федерацией футбола Франции.

Лигу чемпионов сезона-2021/22 выиграл испанский футбольный клуб "Реал". Встреча с "Ливерпулем" завершилась со счетом 1:0. Гол на 59-й минуте матча забил Винисиус Жуниор. Команда стала 14-кратным обладателем трофея в своей истории.

Ранее сообщалось, что из-за беспорядков был прерван матч третьего тура чемпионата Франции по футболу между "Марселем" и "Ниццей". В конце игры сотни фанатов выбежали на поле и напали на футболистов. Игру остановили на 75-й минуте, когда счет был 1:0 в пользу "Ниццы".