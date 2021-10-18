Сборную Англии по футболу наказали за беспорядки на финальном матче Евро-2020

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Сборная Англии по футболу наказана за беспорядки, которые произошли на финальном матче Евро-2020. Об этом сообщается на сайте УЕФА.
Английская национальная команда проведет один домашний матч при пустых трибунах. Также она наказана одной игрой без зрителей условно с испытательным сроком на два года.
При этом Футбольная ассоциация Англии должна заплатить штраф в размере 100 000 евро.
Ранее свыше сотни фанатов без билетов попытались пробраться на стадион "Уэмбли" и снесли ряд заграждений. В конце основного времени матча на поле прорвался неизвестный болельщик, которого ловили несколько минут.
До этого сообщалось, что между футболистами "Спартака" и "Динамо" на матче РПЛ произошла потасовка. Все началось с перепалки между защитником красно-белых Самуэлем Жиго и полузащитником гостей Арсеном Захаряном. Последний до этого получил фол за жесткий подкат в ноги спартаковца Максимилиано Кофрие.
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