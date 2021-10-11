Сборная Франции по футболу победила Испанию и выиграла Лигу Наций

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Сборная Франции по футболу обыграла команду Испании в финальном матче Лиги Наций.

Встреча состоялась в Милане в воскресенье, 10 октября. Игра завершилась со счетом 2:1.

В составе сборной Франции голы забили Карим Бензема (66-я минута) и Килиан Мбаппе (80). У испанцев единственный мяч на счету Микеля Оярсабаля (64).

Таким образом, команда Франции выиграла Лигу Наций.

Ранее сборная Франции победила Бельгию в полуфинале Лиги Наций. Игра прошла на стадионе в Турине. Матч завершился со счетом 3:2 в пользу французов.

До этого сборная Италии проиграла команде Испании в 1/2 финала Лиги Наций.

Игра прошла на стадионе в Милане. Матч завершился со счетом 2:1 в пользу испанцев.