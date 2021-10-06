Сборная Италии проиграла Испании в полуфинальном матче Лиги Наций

Фото: AP/TASS/Antonio Calanni

Сборная Италии проиграла команде Испании в полуфинальном матче Лиги Наций.

Игра прошла на стадионе в Милане. Матч завершился со счетом 2:1 в пользу испанцев.

В составе победителей оба мяча забил Ферран Торрес (17-я и 45+2-я минуты). У итальянцев единственный гол на счету Лоренцо Пеллегрини (83).

Таким образом, итальянцы прервали рекордную беспроигрышную серию, которая длилась 37 матчей. Встречу обслуживала бригада судей во главе с россиянином Сергеем Карасевым.

Второй полуфинальный матч Лиги Наций пройдет в Турине в четверг, 7 октября. За выход в финал будут бороться сборные Бельгии и Франции.

Ранее сообщалось, что Союз европейских футбольных ассоциаций представил логотип чемпионата Европы 2024 года, который состоится в Германии. На изображении были представлены шесть цветов, являющихся общими для 55 стран – членов UEFA.